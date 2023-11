Domenica 5 Novembre 2023, 08:43

PERUGIA - A terra, ferita. Urla spaventata, chiede aiuto. Negli occhi il terrore di un’aggressione appena subita. Qualcosa di non umano, nel vero senso della parola. Perché l’autore dell’aggressione che una donna ha appena subito è un cinghiale, evidentemente a sua volta spaventato. Succede nella serata di venerdì, in zona Madonna Alta. Un racconto con tanto di video pubblicato su Facebook ieri mattina e diventato virale.

Questo il racconto di una residente: «Vorrei sottoporre alla vostra attenzione una questione seria e che in qualche modo riguarda tutti. Io abito a Madonna Alta (parte vecchia), ieri sera alle 21 mio figlio è uscito di casa e fuori dal cancello, a circa metà salita da casa nostra, si è ritrovato una famiglia, un cinghiale lo ha puntato ma fortunatamente non è successo nulla. Dopo un po’ una signora che portava a spasso i cani è stata aggredita, i cani fortunatamente addestrati sono scappati via e tornati a casa. Il figlio della signora vedendo i cani senza la mamma è sceso a cercarla e l’ha trovata a terra con varie ferite che gridava aiuto, durante l’aggressione ha perso il cellulare, ma con le porte chiuse non l’ha sentita nessuno. Il figlio ha chiamato varie forze e gli hanno risposto che non sarebbero intervenuti in quanto non autorizzati a sparare agli animali... che poi non è mica necessario uccidere, esistono tranquillanti, e comunque per non sparare ai cinghiali si rischia la vita delle persone?».

Un interrogativo senza risposta, a parte i tanti commenti di utenti e residenti, ma che ripropone in modo particolarmente grave la questione della presenza dei cinghiali in città e soprattutto in una ben precisa zona di città. L’area in questione è quella compresa tra Madonna Alta, Centova e via Cortonese. In particolare nell’ultimo anno la presenza degli animali si è fatta sempre meno sporadica, con segnalazioni praticamente quotidiane di famiglie di cinghiali incontrate sia nelle ore serali al parco Chico Mendez che anche lungo il percorso pedonale che da Centova porta fino al Curi.

Incontri progressivamente testimoniati da tanti video, come quello pubblicato sui social nella serata di venerdì e in cui si vedono almeno tre cinghiali grandi e altri quattro cinque piccoli spostarsi in gruppo tra i palazzi di Madonna Alta con un uomo che ferma la macchina e si mette a riprenderli proprio per documentare quanto sta accadendo.

La cosa che forse preoccupa di più è come gli orari in cui avvengono questi incontri non siano più a notte fonda ma di fatto fin da dopo il tramonto. Segno di come siano sempre più stanziali nelle aree cittadine e dunque con sempre maggiore possibilità di incontri e purtroppo scontri.