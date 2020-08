© RIPRODUZIONE RISERVATA

Debutterà questa sera Food&soundset, la rassegna dedicata ai suoni e sapori al calar del sole che proporrà una serie di eventi nella suggestiva cornice dell'Arboretum di Dunarobba, la celebre Foresta Fossile. Si tratta del primo evento musicale mai organizzato all'interno della straordinaria location, famosa nel mondo per i tronchi di alberi mummificati risalenti probabilmente a tre milioni di anni fa. Alle 18.45 il dj Matteo Moroni farà risuonare note jazz, prog, rock e ambient accompagnando i presenti nella degustazione di alcune prelibatezze del territorio locale: birre artigianali, vino, formaggi, salumi e altri prodotti, per offrire un sostegno delle attività umbre di qualità promuovendone le eccellenze. Ci sarà sempre un prodotto protagonista della serata e per iniziare la scelta è ricaduta sui vini della Cantina Perusia. A tutti i partecipanti verrà consegnata anche una FFCard per usufruire di sconti in locali convenzionati della zona. Per chi volesse approfittare dell'occasione per scoprire la Foresta Fossile l'appuntamento è alle 17.45 con una visita guidata abbinata all'evento; il costo della serata con degustazione e card sarà di 10 Euro, ai quali ne vanno aggiunti 4 in caso di partecipazione alla visita guidata. Quello di domani sarà il primo dei cinque appuntamenti della rassegna organizzata dalla cooperativa Surgente e fa parte del più ampio progetto Acquamadre/Nonfestival, che propone eventi nel territorio di Avigliano Umbro. «La rassegna Food&soundset nasce innanzitutto per dare continuità ad Acquamadre/Nonfestival - spiega Massimo Manini, presidente e direttore artistico di Surgente - con un progetto dove l'arte, in questo caso la musica, avvicinasse i giovani a un luogo intriso di scienza come la Foresta Fossile. Poi c'è la voglia di aiutare il nostro territorio, attirando i turisti a vantaggio di altre attività come ad esempio la ristorazione, che negli ultimi mesi ha sofferto in modo evidente». Food&soundset proseguirà il 14 agosto con il sestetto Old Friends Jazz Band, poi sabato 22 in consolle salirà la coppia di dj's Ricky e Graziano, con il loro sound 80/'90. Ultimi due eventi quello del 29 agosto con dj Anthony e la chiusura, il 5 settembre, con la musica commerciale selezionata da dj Manuel. La rassegna prevede lo stretto rispetto delle norme anti-Covid19 e, nonostante lo spazio sia all'aperto, i posti saranno comunque contingentati e distanziati, utilizzando cubi con cuscini e sedute sul prato. Gli assaggi enogastronomici verranno distribuiti in dei box.