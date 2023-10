Mercoledì 18 Ottobre 2023, 12:16

Don Matteo 14, ultimi dieci giorni a Spoleto per il cast e la troupe della popolare fiction in onda su Rai Uno. Le riprese in Piazza del Duomo, iniziate il 25 settembre scorso proseguono ancora, fino al 28 ottobre. Per questa settimana, dopo qualche giorno in trasferta nella prima periferia, al Viale della Stazione e nei dintorni, si è tornati a girare in centro storico con conseguenti limitazioni di sosta e transito delle auto tra Via Saffi e Via Del Ponte (Bar la Portella) così come in Piazza della Signoria dove in tutto il lato destro dall’ingresso al Teatrino delle Sei, è vietata la sosta con l’obbligo della rimozione forzata estesa a tutti i veicoli fino alle ore 15 di sabato, ad eccezione dei veicoli impegnati nello scarico-carico merci riprese televisive. Per il resto, come si apprende dalla Ordinanza dirigenziale numero 339 del 16 ottobre scorso firmata dalla nuova comandante della Polizia Municipale Alessandra Pirro e pubblicata in questi giorni all'albo pretorio del Comune, “nelle Vie e Piazze interessate dalle riprese televisive, all’occorrenza per brevi periodi, la circolazione veicolare e pedonale potrà essere interrotta e deviata su percorsi alternativi fatta eccezione per i mezzi di soccorso e pronto intervento”. Tra una ripresa e l'altra, tra una polemica e l'altra sul gatto scomparso di Nino Frassica, Hiro, sul quale l'attore ha rimesso il premio di 5 mila euro a chi glielo riporterà, i fan della fiction continuano ad avvicendarsi sul set nella speranza di avvicinare gli attori protagonisti: da Raoul Bova (Don Massimo) allo stesso Nino Frassica (Nino Cecchini), da Maria Chiara Giannetta (Anna) a Maurizio Lastrico (Marco), fino a Nathalie Guetta (Natalina Diotallevi), Francesco Scali (Pippo Gimignani-Zerfati) e alle new entry Eugenio Mastrandrea (Diego Martini), Federica Sabatini (Giulia) e Gaia Messerklinger (Vittoria Guidi). Sui social network c'è chi invia i selfie con le star della serie e chi, da figurante, si immortala mentre gira una scena. La quattordicesima edizione della serie televisiva dovrebbe andare in onda a marzo 2024. La fiction con il prete detective interpretato da Terence Hill, dalla scorsa edizione sostituito da Raul Bova, negli anni ha sfiorato più volte i 10 milioni di spettatori con share del 35% ed è considerata elemento di rilievo per attrarre turismo in città. D'altra parte, la casa di produzione Lux Vide si è impegnata nel tempo a dare spazio a scorci, monumenti, vie e piazze creando i presupposti per favorire a Spoleto il fenomeno del turismo da fiction. Il Comune, da parte sua, con la Lux Vide ha stipulato di recente una convenzione con la quale si impegna a mettere a disposizione gratuitamente gli spazi per le riprese e a contribuisce con un finanziamento di 250.000 euro per l’ospitalità di troupe e cast, sostenuto dai proventi della tassa di soggiorno.