Delusione Ternana: perde 2-1 a Como dopo essere passata in vantaggio con Raimondo

Como - La Ternana perde anche a Como. I rossoverdi escono sconfitti 2-1 dopo essere passati in vantaggio con Raimondo nella ripresa. A decidere la partita una doppietta firmata dal difensore Odenthal sul finire della gara con la retroguardia che finisce sotto accusa. A terminare sotto accusa pure l'arbitro esordiente Collu di Cagliari che chiamato al Var per vedere la regolarità del gol di Luperini segnato al 28' del primo tempo, non convalida dopo quattro minuti la rete per un presunto fallo di mano di Favilli. Difficile giudicare una inquadratura fissa che punisce oltremodo la Ternana che però necessariamente deve correggere le disattenzioni degli ultimi minuti.

COMO-TERNANA 2-1

Como (3-4-1-2): Semper; Odenthal, Barba, Curto (33′ st Iannou); Iovine (10′ st Chajia), Bellemo, Kone, Sala (33′ st Cassandro); Verdi (10′ st Da Cuhna); Gabrielloni (25′ st Mustapha), Cutrone.

A disp. Vigorito; Solini, Kerrigan, Arrigoni, Scaglia, Abildgaard, Vignali. All. Longo

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Mantovani; Casasola, Favasuli (20′ st Pyyhtiä), Łabojko, Luperini (28′ st Distefano), Corrado (35′ st Celli); Falletti (35′ st Mărginean), Favilli (20′ st Raimondo). A disp. Brazão, Vitali, Celli, Lucchesi, Sørensen, Travaglini, Viviani, Dionisi. All. Lucarelli

Arbitro: Collu di Cagliari

Reti: st 29′ Raimondo, 38′ Odenthal, 50′ Odenthal

Note: spettatori 5114 di cui tifosi ternani 183. Ammoniti Cutrone, Kone, Łabojko, Distafano, Lucarelli. Recupero tempo pt 5', st 5'. Al 33′ del primo tempo annullato un gol a Luperini, dopo consulto di oltre 4 minuti al Var per presunto fallo di mano.