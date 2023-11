Defunti, ecco le celebrazioni a Terni tra celebrazioni religiose e garofani rossi

Terni - Domani 2 novembre alle ore 10.30 presso il cimitero di Terni, il vescovo Francesco Antonio Soddu, presiederà la santa Messa per la commemorazione dei defunti della città, concelebrata con i sacerdoti e alla presenza delle autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma.

«Una ricorrenza -si legge in una nota- che accomuna, nel ricordo dei defunti, non solo i credenti ma tutte le persone che si recano in questi giorni al cimitero, nel segno di un legame di amore, ravvivato nella preghiera e nella memoria».

Dopo la celebrazione seguirà un momento di raccoglimento all'interno del cimitero in memoria dei caduti in guerra e presso il Sacrario ai Caduti, la tomba dei Garibaldini e i monumenti delle varie Forze armate, Corpi dello Stato associazioni combattentistiche e d’arma, al monumento e fosse comuni dei caduti nei bombardamenti della città di Terni, alle tombe dei cittadini illustri che hanno segnato la storia della città.

Al termine della visita istituzionale, il vescovo, accompagnato dal cappellano del cimitero, si recherà sulle tombe abbandonate nella zona vicino all’ingresso principale del cimitero, per una preghiera.

Nel pomeriggio il vescovo celebrerà la messa in Cattedrale insieme ai sacerdoti di Terni e alla presenza dei cavalieri e dame del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Il sindaco Stefano Bandecchi, invece, vuole onorare i caduti e più in generale la memoria di tutti i defunti facendo deporre le corone d’alloro presso tutte le delegazioni e i borghi della città.

Tre corone a Terni saranno deposte all'interno del cimitero mentre le altre saranno dunque collocate a: Miranda (monumento ai caduti in P.zza centrale, in prossimità dell’arco), Marmore ( monumento ai caduti ex scuola), Piediluco (monumento ai caduti in P.zza Bonanni), Papigno (monumento ai caduti ingresso del paese, sulla torre, sotto lapide Di Giuli), Collescipoli (monumento ai caduti, giardini all’ingresso del paese), Collestatte (monumento ai caduti, giardini all’ingresso del paese ), Torreorsina (monumento ai caduti la piazzetta centrale del paese), Cesi (monumento ai caduti, l’ex sede del Comune).

Sarà ripristinata la tradizione, in uso qualche decennio fa, di depositare da parte dell'amministrazione comunale garofani rossi sulle tombe dei cittadini che hanno reso lustro alla città nei più svariati ambiti (musica, sport, scienza, letteratura).