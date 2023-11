Che cosa si festeggia il 2 novembre?

Giovedì 2 Novembre 2023, 06:51

Il 2 novembre è la giornata della Commemorazione dei Defunti, una festività importante per la Chiesa cattolica, considerata una delle celebrazioni liturgiche più significative dopo la Riforma liturgica del Concilio Vaticano II. In questo giorno si prega per le anime di tutti i defunti, con l'obiettivo di aiutarle nel loro passaggio dal Purgatorio. La festività è radicata nella fede nella comunione dei santi e nella resurrezione dei morti, un giorno importante per raccogliersi attorno ai ricordi con chi non c'è più. La tradizione di adornare le tombe con crisantemi, fiori che fioriscono in questo periodo dell'anno, è diffusa in diverse culture e si mescola a tradizioni pagane e folkloristiche. In Messico, ad esempio, si celebra il pittoresco "Día de Muertos", in cui le tombe vengono decorate e vengono lasciati doni e cibo.