La confraternita della Misericordia dona un defibrillatore al Comune di Parrano

In occasione della festa della Madonna di San Gabriello, la confraternita della Misericordia ha donato nei giorni scorsi un defibrillatore al Comune di Parrano, rinforzando così la collaborazione tra l'associazione e la comunità locale. Il sindaco Valentino Filippetti, in cambio ha consegnato al presidente della Misericordia, Simone Beco, una targa nella quale si ringrazia per questa donazione così importante.

Il defibrillatore verrà installato davanti alla farmacia comunale. “In questo modo – sottolinea Filippetti - si potenzieranno ulteriormente i servizi ai cittadini che vedono già disponibili oltre alle prenotazioni Cup anche alcune prestazioni dirette come l’elettrocardiogramma, l’holter pressorio, le analisi di base del sangue e presto anche l’ecodoppler. Grazie all’attivazione del servizio civile viene inoltre effettuata la consegna a domicilio dei medicinali per gli anziani dei medicinali”.