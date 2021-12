Danilo Petrucci, rischio rientrato: sara' al via della Dakar in tenda e sacco a pelo

Sarà presente al via della Parigi - Dakar nonostante la positività riscontrata al Covid il pilota ternano Danilo Petrucci. Il rider della Ktm infatti ha avuto il via libera dall'organizzazione della competizione solo dopo essersi sottoposto ad un ulteriore tampone che ha riscontrato una bassa carica virale giudicata compatibile con la sua partecipazione alla prestigiosa kermesse della categoria fuoristrada che parte domani mattina.

Ma Petrux sarà un osservato speciale e vivrà la corsa in una sorta di bolla personale, sovrapposta a quella prevista per tutti gli altri concorrenti. Petrucci infatti non potrà alloggiare all'interno del camper insieme al suo compagno di squadra come tutti i suoi rivali ed anche i suoi contatti con lo staff tecnico ed i meccanici saranno ridotti ai minimi termini. Inoltre il pilota ternano dormirà in una tenda all'interno di un sacco a pelo e sarà sottoposto tra ogni tappa e la successiva ad ulteriori tamponi in modo da tenere sotto controllo l'evoluzione del suo stato di salute.