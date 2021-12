Danilo Petrucci in quarantena per la positività al Covid rischia di non fare la Dakar

Come un fulmine a cielo sereno la notizia della positività al Covid di Danilo Petrucci è rimbalzata a Terni nel primo pomeriggio creando apprensione e timori sulla possibilità per il pilota ternano di essere al via alla edizione della Parigi - Dakar alla quale si stava preparando. A dare conferma della notizia è il fratello di Danilo, Francesco, che rassicura sullo stato di salute di Petrux, ma non può fare altro che confermare i dubbi che circolano sulla possibilità di vederlo al via. "Danilo si trova in questo momento in isolamento chiuso in albergo dove sta osservando la quarantena - dice Frankie, già campione italiano di dowwnhill - e non è il solo del lotto dei partecipanti alla Parigi - Dakar ad essere risultato positivo al Covid, perchè oltre a lui ci sono altri due pioti nella medesima situazione. Quello che ci conforta è il fatto di sapere che non presenta alcun sintomo mentre per quello che riguarda l'evoluzione futura e gli scenari possibili adesso proseguirà a sottoporsi ad ulteriori tamponi, osservando quello che i medici chiamano un regime di vigile attesa".

