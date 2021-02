Covid: 500 nuovi casi in poche ore. «Truffe sui vaccini pericolo reale, massima attenzione»

PERUGIA - Tra numeri difficili e fondati rischi di truffe sui vaccini. Non è un buon venerdì 12 febbraio per l'Umbria sul versante lotta al coronavirus.

Continua a crescere il numero dei ricoverati per Covid in Umbria: oggi sono 523, tre più di ieri, dei quali 84 (quattro in più) in terapia intensiva. Mentre nelle ultime 24 ore - secondo i dati della Regione aggiornati al 12 febbraio - sono stati accertati 494 nuovi casi di positività (più 36 per cento). I tamponi analizzati nell'ultimo giorno sono stati 4.047 (639.681 in tutto) e 3.846 i test antigenici (77.012), con un tasso di positività complessivo che sale a 6,25% (ieri 4,2) e al 12,2 rispetto ai soli tamponi molecolari (ieri 7,7). Gli attualmente positivi sono 7.878.

Nelle ultime 24 ore sono morte altre 12 persone (884 in tutto dall'inizio della pandemia). I guariti sono invece 157 (31.559).

Quello delle possibili truffe collegate alla vendita illegale di vaccini anti Covid è «un pericolo reale di cui i Nas si stanno occupando e si sono occupati anche nei giorni scorsi». La situazione, spiegano i Carabinieri del Comando Tutela della Salute, «è già alla nostra attenzione e un episodio di tentata truffa, su cui le indagini sono in corso, si è verificato a Perugia», dove è stato individuato un presunto intermediario che cercava di vendere alla Regione una partita di vaccini Astrazeneca. L'azienda ha smentito di esser coinvolta e sull'episodio indaga la procura di Perugia, mentre «su altre indagini c'è massimo riserbo».

