Covid-19, commercianti e ristoratori ripartono con Foligno Shopping

FOLIGNO - Una fase 2 “made in home”. E’ il senso che riassume Foligno Shopping l’iniziativa che partirà da oggi e che ha messo insieme, per ora, 25 attività commerciali, tra negozi e ristorazione, del centro storico di Foligno. A spiegare di cosa si tratta è Francesca Cascelli, presidente dell’associazione Innamorati del Centro che sostiene il progetto che è gratuito ed è aperto a tutte le attività che vorranno aderire.“Abbiamo dato il via a questa iniziativa – sottolinea Cascelli – realizzando un progetto gratuito che ha una sua pagina Facebook. L’idea di fondo parte proprio oggi. Sulla Foligno Shopping dalla giornata odierna si potranno conoscere, virtualmente in questa fase, le attività che hanno aderito al progetto. E lo si potrà fare attraverso un video che sarà seguito, almeno fino al 18 maggio, da alcune proposte, lanciate dalle singole attività legate al rispettivo settore. Lo scopo è quello di creare in questa fase una accoglienza ora virtuale che dal 18, nel rispetto assoluto di tutte le disposizioni anti covid-19, diventerà reale”.“Il concetto che vogliamo comunicare – ricorda Cascelli – è semplice: noi ci siamo e abbiamo una gran voglia di ripartire proponendo i nostri servizi. C’è voglia di normalità da parte di tutti e anche di relazioni che, ripeto, avranno tutti i crismi richiedi dalle misure di prevenzione. Voglio anche dire che il centro storico è, pur se può apparire un paradosso, il luogo migliore per mantenere le distanze, soprattutto perché il grosso della gente si muove a piedi o in bicicletta. Siamo pronti a ripartire come cittadini, come operatori e, soprattutto, come membri di una realtà che sa come comportarsi, così come avviene in tutta l’Umbria”.“Tutto ha preso le mosse – ribadisce la presidente di Innamorati del centro – da un gruppo whatsapp nato spontaneamente tra alcuni di noi sia del settore commerciale che di quello della ristorazione. Parlando è nata questa idea che ha preso corpo e da oggi è reale. Voglio ringraziare Cristiana Mariani che ha messo a disposizione, nell’ottica della gratuità del progetto, le sue specifiche competenze. Così come Aurora Cardinali che ci ha supportato nella composizione del video. Siamo pronti ad accogliere le persone che vorranno venirci a trovare, visitando così la città, proponendo oltre alle nostre competenze il rispetto delle disposizioni di prevenzione. Le nostre porte sono aperte, da oggi virtualmente, e dal 18 maggio materialmente. Non resta altro che venirci a visitare. E con l’occasione invitiamo le attività del centro storico di Foligno ad aderire a questo progetto. Il messaggio che vogliamo lanciare è semplice quanto poderoso: insieme, commercianti e ristoratori e cittadini, facendo squadra ce la possiamo fare . Noi siamo pronti a fare la nostra parte dimostrando la voglia di continuare – conclude – a metterci in gioco anche in presenza delle tante incombenze cui dobbiamo far fronte nonostante lo stop nazionale”.