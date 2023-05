Sabato 13 Maggio 2023, 12:36

NARNI Galeotta fu la Corsa, Gaia e Pierfrancesco "finalmente sposi". La festa, è all'osteria. Una storia d'amore iniziata sugli spalti del Campo de li Giochi venticinque anni fa che giovedì si è conclusa con un matrimonio, rigorosamente bianconero. «Ci siamo innamorati - racconta la sposa - nel 1998, a maggio, subito dopo che Mezule aveva vinto la Corsa. Diciamo che quel cerchio doveva chiudersi e abbiamo pensato di farlo durante la festa, dove tutto ha avuto inizio». Per festeggiare le nozze, manco a dirlo, sposini e parenti si sono ritrovati a casa, all'osteria Del Pozzo. «Ci è sembrato il luogo più naturale - continua Gaia - perchè sia io che Pierfrancesco siamo mezulani. Da sempre. Idem per le nostre famiglie. Siamo nati e cresciuti nel terziere. Io ho sfilato per anni con il corteo delle dame dell'anello, lui suonava il tamburo, è stato nel direttivo, oggi serve all'osteria (cosa che ha fatto anche giovedì sera ndr), insieme a nostro figlio Leone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal canto loro, per festeggiarli come si conviene, gli amici del terziere gli hanno fatto una sorpresa. «Pensavamo che avremmo mangiato sulle tovagliette (il menù rigorosamente tradizionale ndr) - racconta ancora Gaia - come si fa normalmente, invece quando siamo entrati abbiamo trovato un allestimento favoloso. E' stato un grande onore per noi, ricevere un simile dono». Perchè per entrambi, essere mezulani è qualcosa che va ben oltre il volontariato, quasi una seconda pelle.«Abbiamo vissuto anni molto intensi - ricorda Gaia, che è un pò anche la memoria del terziere grazie alla sua opera di raccolta e conservazione di quello che è accaduto nel tempo - quando la Corsa non era ancora la Corsa di oggi ma la rivalità fra terzieri e l'aspetto goliardico erano al massimo». Cinque lustri di passione e impegno che li hanno legati a doppio filo. «Se uno dei due fosse stato di un altro terziere? Beh - commenta Gaia - non so neanche immaginarlo, tantomeno - nicchia - dire come sarebbe andata a finire». «Io si - interviene Pierfrancesco - ci saremmo sposati lo stesso ma durante i venti giorni della Corsa uno dei due avrebbe dormito sul divano».Per vivere il loro happy end, l'altro ieri hanno varcato la soglia della sala comunale e hanno pronunciato il fatidico si. Anche durante la cerimonia però, ci ha messo lo zampino la rivalità fra terzieri e la lealtà verso i propri colori. Questa volta a opera di Leone il figlio undicenne della coppia. «Quando il sindaco alla fine ci ha donato una stampa con impresso un fiocco rossoblu (i colori della città di Narni ndr) - chiude Gaia - se ne è uscito candidamente e ha detto "O Sindaco ma il regalo con i colori di Fraporta no però eh"». E vissero tutti felici e contenti.© RIPRODUZIONE RISERVATA