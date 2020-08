PERUGIA - Due casi su tre certificati ad agosto, individuati grazie allo screening che prosegue senza sosta con altri 1.841 tamponi eseguiti ieri a fronte dei quali sono emerse 20 positività. Si tratta perlopiù di casi “importati”, persone scopertesi positive al rientro da soggiorni all’estero o vacanze in Italia. Sette si questi sono emersi per sospetto diagnostico: tra questi signora di Narni ricoverata in ospedale e che potrebbe essere stata contagiata a Ferragosto da persone di fuori regione.

La risalita dei contagi prosegue con la contabilità-Covid di agosto che segna 227 casi, 165 dei quali scoperti grazie allo screening (13 dei 20 certificati l’ultima giornata) attivato anche dal contact-tracing dei nuovi contagi “importati”. Parallelamente prosegue l’avanzata dei tamponi con quasi 10mila tamponi effettuati negli ultimi sette giorni, il 58% in più rispetto alla settimana precedente (+47% in Italia). Ieri nuova impennata dei casi testati, 1.039 in un giorno, 91.421 dall’inizio dell’epidemia con un tasso di positività dell’1,9% (5,4% in Italia).

A conferma della diversa mappatura del contagio, il ritorno del virus in altri due comuni tornati covid-free ormai da mesi, Fratta Todina e Giano dell’Umbria. Altri tre casi sono emersi a Perugia, altrettanti a Deruta più un altro positivo (settimo caso nella città della ceramica) residente nel capoluogo. Un altro contagiato a Gubbio, un giovane rientrato da un periodo di vacanza per il quale, come riferito dal Comune, “sono in corso le verifiche relative alla catena dei contatti avuti”. Un altro infetto a Bettona, che si aggiunge ai tre ragazzi risultati positivi al rientro dalle vacanze trascorse in Italia, e uno a Bastia Umbra dove il sindaco Paola Lungarotti ha segnalato ieri la presenza di altri tre positivi “casi di rientro dalle vacanze”. Il virus è stato accertato anche a Norcia dove il sindaco Nicola Alemanno ha firmato l’ordinanza di isolamento per un residente del quale sono stati ricostruiti i contatti e che “nulla ha a che fare col precedente caso in attesa dell'ultimo tampone dopo quello risultato negativo due giorni fa”. A Narni altri due positivi censiti dalla Regione, “familiari stretti di uno dei casi precedenti”, ha spiegato il sindaco Francesco De Rebotti. Il terzo è invece una signora ricoverata in ospedale in condizioni serie che si sarebbe contagiata a Ferragosto “con persone provenienti da altra regione”. Due dei venti positivi accertati ieri sono di Corciano, mentre altri casi singoli sono comparsi a Panicale, Terni, Stroncone e Collazzone. Un perugino si è scoperto contagiato durante i controlli a Fiuminico, due albanesi residenti nella regione, sono risultati positivi durante i controlli a Ciampino. Guariti tre infetti di Amelia, Perugia e Magione tornata covid-free. Ne consegue che 200 positivi attivi sono distribuiti in 33 città, 17 sono di fuori regione: 12, uno in meno rispetto a martedì, ricoverati in ospedale, 205 in isolamento domiciliare, compresi cinque clinicamente guariti. Resta elevato il numero di persone in osservazione: 1.273, 130 in più rispetto al totale di una settimana fa.

Ultimo aggiornamento: 07:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA