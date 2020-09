PERUGIA - Ottocentoventicinque bidelli e circa centottanta docenti ripartita tra Infanzia e Primaria. Queste le prime ripartizioni dell’organico suppletivo Covid-19 fatte dall’Usr. Nelle prossime ore, unitamente agli sdoppiamenti, saranno definiti anche i contingenti dei docenti per le secondarie di I e II grado. Alle scuole destinatarie non saranno assegnati fisicamente docenti e bidelli, ma le risorse economiche per le assunzioni che sono a tempo determinato per 9 mesi. L’Umbria, dopo un primo stanziamento di 12 milioni, ha avuto una seconda trance che ha portato la disponibilità a 25 milioni. Ai Dirigenti Scolastici sarà dunque assegnato un budget che viene fuori moltiplicando il costo per nove mesi di docenti (circa 24mila euro l’uno) e bidelli (circa 17mila euro l’uno) per il numero del personale “assegnato”. I numeri degli assumibili (825 bidelli complessivi nelle scuole di tutti gli ordini e grado, e dei primi 180 docenti tra scuole d’infanzia e primarie) sono stati comunicati ai sindacati nel corso di una riunione con l’Usr. Per fare il punto della situazione sui fronti caldi della riapertura, su iniziativa di Erica Cassetta della Cisl, poi condivisa dalle altre sigle, è stato chiesto alla dirigente Iunti di riconvocare il tavolo inter istituzionale la cui ultima riunione c’è stata alla fine di luglio.

CALL VELOCE

In Umbria sono sedici le immissioni in ruolo con la “Call veloce”, la opportunità data ai docenti che non hanno trovato posto nelle regioni di appartenenza. Numero basso, come in tutto il resto d’Italia, che si spiega con il vincolo quinquennale sulla scuola di assunzione. I nuovi assunti arrivano da Puglia, Campania, Lazio, Marche e Toscana e in dieci casi riguardano classi di concorso di sostegno nei vari ordini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA