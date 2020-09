© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA – L’Istituto Comprensivo Perugia 11 non ripartirà con le lezioni il 14 settembre ma dieci giorni dopo, il 24. A darne notizia alle famiglie raggiunte via mail poco dopo le 14 di oggi, è stata direttamente il dirigente scolastico Nivella Falaschi con un documento nel quale si riporta il piano di apertura in sicurezza per tutti i 6 plessi del Comprensivo 11 (Infanzia Bibi, Pestalozzi e Gabelli; Primarie Pestalozzi e Gabelli; Secondaria I grado Pascoli) deliberato dal Consiglio di Istituto due giorni fa.Nel documento le motivazioni parlano, fra l’altro, di «personale docente di sostegno e curricolare non ancora assegnato (mancano circa 20 docenti di sostegno)» e «personale aggiuntivo (Covid) Ata e docente non ancora assegnato». La scuola fa anche presente che «non è stata ad oggi comunicata la data della consegna dei banchi singoli». C’è anche il problema delle scuole sedi di seggio e soprattutto «l’impossibilità» da parte del Comune di «terminare i lavori di adeguamento» previsti per il nuovo anno scolastico, come comunicato ufficialmente dall’ente alla scuola.