Coronavirus, Poste Italiane anticipa la cassa integrazione guadagni per sostenere le famiglie: ecco le istruzioni

ROMA I provvedimenti per aiutare chi necessita di servizi particolari durante l’emergenza da Coronavirus, che oltre che sanitaria è economica, sono sempre di più e in alcuni casi sempre più urgenti; tutti mirano ad essere utili e pratici. Un sostegno che prevede dei servizi di questo tipo arriva da Poste Italiane, dove si è deciso che sarà anticipato il trattamento di cassa integrazione ordinaria e in deroga per i clienti Bancoposta e PostePay Evolution, con conseguente accredito dello stipendio a chi ne fa richiesta. Se anticipare e scaglionare la consegna delle pensioni è stato un provvedimento che mirava alla tutela della salute di lavoratori e clienti, questo è «un sostegno concreto ai lavoratori destinatari di uno dei trattamenti di integrazione salariale ordinario o in deroga e alle loro famiglie, che aiuti ad affrontare le esigenze economiche durante l’emergenza Covid-19». Questa prestazione è possibile anche grazie alla collaborazione organizzata in partnership con Bnl Finance, società specializzata in soluzioni di finanziamento; per cui le somme erogate da Inps potranno essere anticipate, mentre le anticipazioni concesse saranno automaticamente estinte nel momento in cui l’Inps erogherà i finanziamenti. Dal 24 aprile la richiesta di anticipazione potrà essere presentata online sul sito internet di Poste Italiane.