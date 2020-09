Coronavirus, altri 29 positivi. Un ricoverato in più in terapia intensiva

PERUGIA - Nuovo aumento dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali dell' Umbria, passati nell'ultimo giorno da 24 a 29, sei dei quali in terapia intensiva (uno in più di ieri).

I nuovi casi accertati di positività al Covid-19 nelle ultime ore sono 22 (2.100 i totali). I guariti sono sei (il numero

complessivo è passato da 1.549 a 1.555). Rimangono 81 i morti per coronavirus dall'inizio della pandemia e gli attualmente positivi salgono da 448 a 464. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 2.190 tamponi (179.299 complessivi).

