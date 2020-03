Coronavirus, anche il brand Antoniazzi dona mascherine. E inizia dalle redazioni umbre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Anche Lorena Antoniazzi, brand umbro del cashmere made in Italy, ha risposto all’appello, come molti altri brand del settore, e ha avviato la produzione di mascherine. Le prime sono state destinate alle redazioni giornalistiche del territorio umbro prima che la divisione produttiva dell’azienda interrompesse la produzione come previsto dal recente Dpcm del 22 marzo.Le mascherine, ottenute da materiali in stock, sono composte da due strati di cotone stretch e da una imbottitura intermedia, con funzioni filtranti, di tessuto non tessuto (TNT). Tale prodotto ne garantisce il riutilizzo fino ad un massimo di 5 volte grazie alle sue caratteristiche che lo rendono lavabile, sia a secco sia in acqua ad una temperatura massima di 40 gradi.Sterne International, azienda che distribuisce il marchio Lorena Antoniazzi, si era già mobilitata nei primi giorni dell’emergenza sanitaria facendosi promotrice di una raccolta fondi per sostenere l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.