Continuano le donazioni agli ospedali di Narni e Amelia

Si rafforza la catena della solidarietà nel territorio della provincia di Terni. Associazioni, imprese e cittadini, continuano a fare donazioni in favore degli ospedali di Narni e Amelia. Il “Salvadanaio della Salute” di Amelia ha fatto arrivare all’ospedale Santa Maria dei Laici dispositivi medici per la protezione individuale degli operatori sanitari, tanto che il commissario straordinario dell'Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino e il direttore del presidio ospedaliero di Narni Amelia Sergio Guido, presenti entrambi alla consegna del materiale, hanno espresso gratitudine nei confronti sia dei cittadini che hanno contribuito alla donazione, che della stessa associazione. Una gara di solidarietà che non accenna ad arrestarsi, infatti anche i Lions di Narni hanno donato dispositivi di protezione individuale all’ospedale. L’associazione “Lotta contro il cancro” di Narni, ha fatto arrivare altrettanto materiale, sempre all’ospedale di Narni, destinato al personale medico ed infermieristico. E la Fondazione Carit ha ulteriormente confermato l’attenzione già manifestata in passato nei confronti dell’ospedale di Narni, donando un importantissimo quantitativo di dispositivi medici per la protezione individuale degli operatori sanitari.«Al presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini va il sentito ringraziamento del commissario straordinario Massimo De Fino della direzione strategica aziendale e del direttore del presidio ospedaliero Sergio Guido per la sensibilità ancora una volta dimostrata nella delicatissima fase che stiamo attraversando, legata all'emergenza Covid-19» - si legge in una nota dell'Azienda Usl Umbria 2.