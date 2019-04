© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Questa domenica, 14 aprile, c’è l’occasione per compiere un gesto d'amore verso l'ambiente e la propria città. A Ponte Felcino è in programma la seconda edizione della “giornata ecologica” Ponte Lindo, che prevede la ripulitura delle sponde del Tevere nel suo tratto all'interno del centro abitato oltre a quella di alcune aree di aggregazione della zona. Un modo per dimostrare ancora una volta che sono tanti piccoli gesti quelli che possono davvero salvare il pianeta, con ogni singolo cittadino chiamato a fare la differenza in prima persona.L’iniziativa patrocinata dalè organizzata da alcune associazioni attive a Ponte Felcino, come, insieme a. Il programma prevede un ritrovo alle 08.00 nel Parcheggio Bolli per accreditamento e consegna ticket pranzo, per poi iniziare il lavoro di pulizia; alle 12.00 previsto il momento di raccolta dei sacchi pieni prima di gustare il pranzo conviviale alla Torre del Molino della Catasta, offerto a tutti i partecipanti all’iniziativa. A partire dalle 15.00 saranno attivi vari stand, come quello dell’Avis e quello dedicato alla candidatura di Perugia a capitale verde d’Europa 2022, oltre alla mostra curata dae quella sull’origine del comitato Tevere, attività nel bosco didattico e “Oasis game”.L’Associazione Pro Loco La Felciniana, attiva a Ponte Felcino dal 2007, è la stessa realtà che organizza La Felcilandia: un festival diffuso nel paese da giugno a ottobre, con musica, eccellenze gastronomiche, appuntamenti culturali e sportivi, esposizioni di artisti locali, raccolte e mostre di libri. L’APS Il Mulinaccio, nata a Ponte Felcino alla fine degli anni ’80 per favorire l’aggregazione dei pescatori del paese, si occupa attivamente delle tematiche relative alla salvaguardia dei fiumi.