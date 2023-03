Città di Castello, va in scena “Al museo con papà": per un giorno biglietto ridotto riservato ai padri

CITTA' DI CASTELLO - Originale Festa del papà alla pinacoteca di Città di Castello fra le opere di Raffaello e Signorelli. Di solito, infatti, sono i bambini che hanno diritto al biglietto d'ingresso ridotto quando vengono

accompagnati dai genitori nei musei mentre, questa volta, e solo per domenica 19 marzo, la riduzione è stata riservata ai padri. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Città di Castello e da Poliedro cultura. “Al museo con papà”, questo il nome scelto, ha richiamato diversi piccoli visitatori che hanno deciso di festeggiare all'insegna dell'arte la ricorrenza. I bambini hanno avuto la possibilità di scegliere di visitare - spiega il Comune - Palazzo Vitelli alla Cannoniera, dove sono esposte opere di importanti artisti come Luca Signorelli, Raffaello, Ghirlandaio, Della Robbia ma anche di artisti del Novecento come Giorgio De Chirico, Mario Mafai o Nuvolo, o il museo delle Tradizioni popolari di Garavelle.



«È stata una bella sorpresa vedere all'apertura della Pinacoteca, alcuni papà con i bambini al seguito percorrere permano la strada che dall'ingresso della biglietteria conduce dal giardino alle sale dove sempre insieme hanno potuto ammirare le bellezze artistiche di Raffaello e Signorelli, nell'anno in cui ci apprestiamo a celebrare anche a Città di Castello il cinquecentenario del maestro del Rinascimento», ha sottolineato l'assessore alla Cultura, Michela Botteghi.