Città di Castello, operai salvano azienda di ceramica

CITTA' DI CASTELLO - La crisi si batte anche così. Hanno il logo dell'azienda rilevata e gestita con una loro cooperativa, da quando la precedente proprietà aveva ipotizzato la delocalizzazione in Armenia, gli 11 operai della "Ceramica noi" di Città di Castello che domenica ha aperto le porte della fabbrica alla città per festeggiare il successo della fase di start-up e per ringraziare le «tante persone ed imprese» che hanno sostenuto il loro avvio. Con un investimento di 180 mila euro, hanno infatti acquistato i macchinari utilizzati dalla vecchia proprietà e affittando il capannone. «Tutti per uno un sogno per tutti», lo slogan che si sono fatti tatuare. Il loro impegno li ha portati a riconquistare i vecchi clienti, per il 90 percento negli Stati Uniti, riuscendo a non fermare la produzione. Ultimo aggiornamento: 18:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA