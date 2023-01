Venerdì 20 Gennaio 2023, 10:22

TERNI Un fulmine a ciel sereno. Un macigno grosso, e pesante come una casa, caduto addosso ai tifosi della Ternana. La notizia di evasione fiscale, nell'Università Unicusano di Roma, di proprietà del Patron rossoverde Stefano Bandecchi, (Indagato anche l'ex Presidente della Ternana Stefano Ranucci) ha creato allarme e preoccupazione nei supporter delle Fere. «Io credo che questo colpo sia solo la conseguenza che Bandecchi voglia candidarsi a sindaco della città di Terni dice arrabbiato, e senza mezzi termini, Paolo Fulmini, un tifoso di vecchia data della Ternana ma perché proprio in questo momento? e poi credo che si voglia andare a colpire la Ternana calcio, una delle società più a posto economicamente a livello nazionale. Credo, insomma, che sotto ci sia davvero qualcosa d'altro, che noi non conosciamo, e forse tutto è dovuto anche al fatto che il Presidente Bandecchi è un uomo libero, né con la sinistra e ultimamente neanche con la destra. Che lo abbiamo buttato tutti a mare, e mi riferisco ai cosiddetti poteri forti?».

Nei bar, nei circoli della città, ieri pomeriggio, appena venuta fuori la notizia, non si è parlato d'altro. «Da tifoso rossoverde mi dispiace molto, ma sarà la Giustizia ordinaria a fare il suo corso dice Alfredo Fratticcioli, uno che non manca mai sulle scalinate del Liberati - Non penso, comunque, che a certi livelli della Giustizia interessi che Bandecchi si sia candidato a sindaco di Terni. Io non sono tra quelli che fanno processi in piazza, bisogna essere garantisti. Si tratta di una indagine della Guardia di finanza e non credo, almeno lo spero, che la squadra e il mister possano risentirne. Dobbiamo essere seri. Non mi sembra che in giro ci siano avvisi di garanzia o altro. Lasciamo che la Giustizia faccia il suo corso». «A mio avviso bisogna vedere innanzitutto gli atti argomenta Antonello Placidi, una laurea in Giurisprudenza - altrimenti è difficile farsi un'idea. Quello che si può dire è che il Presidente della Ternana si esprime troppe volte a voce alta e quindi non credo sia simpatico a tutti. Il fatto poi che si presenti in politica non penso che si possa collegare a questa indagine finanziaria, il Magistrato fa il suo lavoro. Fino a quando Bandecchi non sarà giudicato nelle sedi opportune inutile fare sentenze anticipate. Spero che l'accaduto non ricada sulla squadra. A prima vista, questo è sicuro, quella di oggi non è certo una bella notizia». Ma il fatto fa parlare, discutere. Tra i più pessimisti ci sono anche coloro che pensano che questa storia possa rompere il giocattolo rossoverde. « Io sinceramente sono tra quest'ultimi sostiene Giorgio Pasquinelli la Ternana è diventata una realtà importante, forte a livello nazionale e quindi invidiata. Io temo che il Presidente si spossa davvero stufare e decida da vendere e allora sarebbero davvero guai anche perche a Terni non c'è un'imprenditoria pronta a rilevare la società. Non sono neanche convinto che la squadra non ne risenta. Come giocheranno i ragazzi sabato a Reggio Calabria sapendo che il Presidente è indagato con l' accusa di evasione fiscale? Speriamo che il mio sia solo un falso pensiero».



© RIPRODUZIONE RISERVATA