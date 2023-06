Career Day dell'Università di Perugia, il rettore: «Impariamo a sostenere i giovani»

PERUGIA - Il Complesso Monumentale di San Pietro ha ospitato il “Career Day 2023. I giovani incontrano il lavoro”, l’evento targato Università degli Studi di Perugia per far incontrare e dialogare direttamente le aziende, le istituzioni e le associazioni con gli studenti e le studentesse, con i laureandi e le laureande, nonché le laureate e i laureati dello Studium. Organizzata dal Servizio Orientamento e Job Placement della Ripartizione Didattica dell’Ateneo, l’iniziativa si è svolta presso il Complesso Monumentale di San Pietro, sede del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (DSA3) e della Fondazione per l’Istruzione Agraria, e ha goduto del patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Perugia, di ARPAL Umbria, nonché di Confindustria Umbria e di Confcommercio Umbria. Come di tradizione, il Career Day è stato aperto dal saluto rettore Maurizio Oliviero, a fianco del quale erano presenti il presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli, l’assessore del Comune di Perugia Leonardo Varasano, il delegato rettorale Roberto Rettori e il direttore del DSA3 prof. Gaetano Martino. «Ieri Almalaurea ha pubblicato i dati che raccontano anno per anno le tendenze degli Atenei italiani - ha sottolineato il rettore - questi dati ci dicono che lo scorso anno l’89,8% dei nostri laureati ha trovato lavoro: è un risultato di importanza assoluta, perché significa che la nostra Università è efficace e sviluppa competenze rilevanti e adeguate.

Significa che il lavoro che sta facendo questa comunità accademica, insieme alle Istituzioni e a tutte le realtà territoriali, sta scrivendo una nuova storia per la nostra Regione. Le cose che stiamo riuscendo a fare in Ateneo le dobbiamo al dialogo con i nostri giovani, che hanno straordinarie capacità creative e di visione. Impariamo a sostenerli».