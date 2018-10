Elezioni Università, nuovo rettore: otto nomi per il dopo Moriconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Due dichiarati, tre altamente probabili e altri tre incerti. La conta dei possibili candidati rettore lievita con il passare delle settimane.In ordine: l’ex prorettore Fabrizio Figorilli (Giurisprudenza) e il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Ambrogio Santambrogio sono i nomi certi. Maurizio Oliviero, Fausto Elisei e Franco Cotana sono candidature non ancora annunciate ufficialmente ma che i bookmakers garantiscono ad altissima probabilità. Altri nomi: Elena Stanghellini (prof di Statistica, dipartimento di Economia, delegata del rettore alle relazioni internazionali) e poi due direttori di dipartimento: Claudia Mazzeschi, Filosofia, e Francesco Tei di Agraria. Totale: otto nomi nella lista dei papabili.I rumors, però, raccontano che troppe candidature siano vicine - o comunque non eccessivamente distanti - dalla governance attuale dell’ateneo. Figorilli occupava il ruolo di prorettore fino a poche settimane fa, Tei è un moriconiano - figlio dei rapporti di buon vicinato tra Agraria e Veterinaria - e la Stanghellini è stata scelta dal magnifico uscente nella sua squadra. Questo vuol dire che se si dovessero fare i conti sull’eredità di Franco Moriconi, sarebbero veramente in tanti a contendersela. Impossibile. Ancora sfogliando la rosa: la Mazzeschi e Santambrogio hanno certamente forza nei rispettivi dipartimenti, ma di sicuro neanche loro sventolano curriculum da “grandi oppositori”. Fausto Elisei (il mondo Cl lo sosterrà anche stavolta senza incertezze) e Franco Cotana hanno posizioni un pochino più distanti, ma non così tanto. Elisei era entrato nel cda dell’ateneo dopo le elezioni del 2013 e Cotana è attualmente tra i membri del consiglio di amministrazione di Palazzo Murena.L’unico “Moriconi no” è Maurizio Oliviero. Fu lui l’ultimo a rimanere in piedi nelle elezioni della scorsa volta. Forse per questo la sua candidatura può raccogliere consensi tra gli “arrabbiati” di Medicina. Ma proprio da lì si attende l’arrivo di un rappresentante “dell’opposizione”. Le divisioni interne e il gioco di specchi con la Regione per la convenzione e per le nomine dei primari mostra un fronte diviso ma assolutamente vivace. Tornando a Oliviero, è scontato che se l’ex amministratore unico dell’Adisu vorrà candidarsi dovrà mettere in conto di dedicare una parte delle energie della propria campagna elettorale a spiegare le contorsioni giudiziarie della vicenda che va sotto il titolo “studentato di San Bevignate”. Su quella partita Moriconi ha sempre preso le distanze, ma per uno strano gioco di coincidenze è possibile che le decisioni del Consiglio di Stato arrivino puntualissime proprio in contemporanea con le elezioni del rettore.