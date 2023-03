Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha nominato Davide Maria Desario, direttore di Leggo, presidente della giuria per la selezione della città Capitale italiana della cultura per l’anno 2025 in sostituzione del dimissionario Mario Sechi che è diventato portavoce per la premier Giorgia Meloni

In gara ci sono dieci città, tra cui tre umbre: Orvieto, Assisi e Spoleto