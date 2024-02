Calvi dell'Umbria, a teatro "Sempre fiori mai un fioraio". Omaggio a Paolo Poli con musica, video e parole

CALVI DELL'UMBRIA Il tour di "Teatrinsieme" rassegna itinerante di spettacoli di prosa approda al teatro del Monastero. L'appuntamento è per domani sera alle 17,30 con "Sempre fiori, mai un fioraio" di e con Pino Strabioli. Un monologo, che è anche un personalissimo omaggio all'artista e all'amico Paolo Poli, sul rapporto tra i due partito con il "piede sbagliato". Strabioli infatti fa recapitare nel camerino di Poli dei tulipani; nulla di più "fastidioso" per l’attore perchè quei fiori gli ricordano l’unico, e infelice, amore olandese. Da quel primo "scontro" però, nasce una grande amicizia, culminata nel 2013 quando Paolo Poli decide di cedere al corteggiamento artistico di Strabioli per raccontarsi in un libro. Nell'arco di due anni, si vedranno circa trenta volte, sempre nello stesso ristorante e alla stessa ora. Poli permette a Strabioli di accendere il registratore e si abbandona ai ricordi, per libere associazioni. Fra fettuccine ai carciofi, un mezzo di vino e un caffè, l'artista racconta di vicende professionali, personali, travestimenti che finiscono fra le pagine del libro "Sempre fiori mai un fioraio" edito da Rizzoli. Un testo che è diventato anche teatrale e che da un paio d'anni è in scena sui palcoscenici di tutta Italia. Un cartellone promosso da Magazzini Artistici, su direzione di Francesco Verdinelli e Germano Rubbi, realizzato in collaborazione con il comune di Calvi dell'Umbria, il comune di San Gemini e il comune di Amelia, con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni. Strabioli sarà accompagnato da Marcello Fiorini alla fisarmonica, video Edoardo Paglione, produzione Alt Academy. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni 327 8184788 Francesca Tomassini

