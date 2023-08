Calvi festival, gran finale fra musica e teatro. L'ottava edizione chiude il sipario al ritmo della TraMat

CALVI DELL'UMBRIA Calvi Festival si avvia al gran finale. La sezione teatro chiude con uno degli spettacoli più attesi, "Quel mattino d’aprile", scritto, diretto e interpretato da Germano Rubbi con Amedeo Carlo Capitanelli, Fabrizio Bordignon e Gisella Celentano. Lo spettacolo, in programma venerdì 1 settembre alle 21,15 al Teatro dei Giardini del Monastero, è l'adattamento teatrale di un evento che riguarda direttamente il paese di Calvi. Tra il 12 e il 13 aprile del 1944 infatti le truppe naziste fucilarono 16 cittadini innocenti sulla piazza del paese.

L’esecuzione avvenne ad opera di un plotone del ventesimo reggimento delle Ss Polizei ai comandi del maggiore Wilcke, senza alcun processo.

Tra le vittime, oltre a due forestieri di cui non si conoscevano i nomi, ci furono due ragazzi di 16 e 17 anni: Genesio ed Emesto Guglielmi, tutti membri di una famiglia che gestiva un albergo-trattoria a Calvi, accusati di aver ospitato alcuni partigiani.

Sabato 2 settembre in piazza Mazzini invece ci sarà il concerto della Banda Musicale TraMat (Corpo Arma Trasporti e Materiali).

Costituita nel 1980 su iniziativa del generale Mario Clivio, comandante dell'allora Scuola della Motorizzazione, la banda è diventata veicolo di divulgazione della musica in Italia e all'estero con un repertorio variegato. Le sue esibizioni in occasione di cerimonie di carattere militare e civile, sono particolarmente apprezzate e la banda si è esibita anche in occasioni di festival internazionali in Germania, in Francia e in Belgio. Dirige la banda il primo luogotenente Fioravante Santaniello apprezzato maestro e direttore pluri-diplomato ai conservatori di Salerno e Frosinone che vanta nel suo curriculum la presenza nella banda dell’Esercito Italiano e la collaborazione come aggiunto musicista presso la prestigiosa orchestra della Scala di Milano.