Calvi dell'Umbria, riqualificazione del monastero delle Orsoline. Unico comune umbro a vincere il bando del Pnrr

Calvi dell’Umbria, unico comune umbro e dodicesimo in Italia, vince il bando per la riqualificazione del Complesso Monumentale del Giardino del Monastero delle Orsoline.

Il progetto, finanziato nell'ambito del Pnrr del Ministero della Cultura, "Componente M1C3 Turismo e Cultura", con un budget pari a € 243.764,00 prevede la "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e

archivi".

«La sorpresa di essere stati inseriti tra i primi 12 comuni su tutto il territorio nazionale - sottolinea l’ingegner Francesco Mancini, responsabile del progetto - è stata esternata anche dai referenti del ministero che non conoscevano il nostro borgo e non pensavano potesse conservare risorse cosi straordinarie ed attrattive».

Il progetto Pnrr si integra con un progetto finanziato dalla Regione Umbria per la rigenerazione urbana.

I vari interventi prevedono, tra gli altri, l’abbattimento delle barriere architettoniche fisiche e un progetto di "rimozione delle barriere cognitive e sensoriali"; una visione 3D del monastero attraverso cui si realizzeranno laboratori tematici e visite guidate all’interno del giardino, seguendo percorsi che prevedono postazioni ed esperienze sensoriali.



Il progetto mira a ridurre ancora il divario tra il tessuto sociale e quello culturale del territorio, realizzando dei percorsi innovativi, digitali e partecipativi di visita del plesso del monastero congiuntamente ad un laboratorio di murales e digitalizzazione.

Nelle intenzioni dell'amministrazione, questo progetto aprirà una prospettiva di sviluppo e implementazione delle professionalità tecnologicamente più avanzate, che accolga ed impieghi le risorse giovani residenti sul territorio.