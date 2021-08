Calvi dell'Umbria dipinto da Leonardo da Vinci? Torna a far discutere il disegno custodito agli Uffizi

Lunedì 23 Agosto 2021, 19:37

Calvi raffigurato nel primo paesaggio puro della storia dell'arte occidentale? Torna a far discutere il disegno di Leonardo, custodito agli Uffizi, che, qualche anno fa, fu al centro di discussioni: secondo alcuni esperti eavrebbe raffigurato il paesaggio di Papigno e la cascata delle Marmore.

Ora l'orientamento sembra cambiato. Il disegno raffigurerebbe il paese di Calvi dell'Umbria. Questo l'argomento del convegno che domani sera si terrà a Calvi e che potrebbe gettare una nuova luce sulla cronologia dei luoghi visitati dal maestro. Alle 21,15 al Teatro dei giardini del Monastero delle Orsoline Vittorio Sgarbi e Francesco Scoppola illustreranno una nuova teoria sulla genesi del "Paesaggio con fiume" seconda opera di Leonardo e primo disegno lasciato ai posteri. Secondo quanto riporta la scritta autografa in calce al disegno, il 5 agosto 1473 il genio fiorentino nel suo "paesaggio con fiume" ritrasse "Dì di Sancta Maria della Neve/addì 5 d’agosto 1473”. Ovvero non la chiesa di Santa Maria della Neve, di cui la Penisola è piena, ma il piccolissimo paesino omonimo di cui invece esiste un solo esemplare. Quello sotto le mura di Calvi appunto. Un'ipotesi affascinante, avvalorata dalla conferma che Leonardo in quel periodo abbia effettivamente soggiornato in Umbria Meridionale e che quindi avrebbe tranquillamente potuto passare per Calvi. Sostenitori di questa teoria Vittorio Sgarbi, Luca Tomio e Francesco Scoppola. “E quindi l’orientamento è quello, finalmente, dopo oltre cinque secoli- chiarisce l’architetto Francesco Scoppola – di riconoscere a Calvi questo primo paesaggio italiano, il primo paesaggio in assoluto della storia dell’arte occidentale”.