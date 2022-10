Calvi, cultura fuori e dentro il piatto. A passeggio fra i murales e a tavola con cinghiale e tartufo

CALVI DELL'UMBRIA Gastronomia, arte e ambiente. Torna la "Sagra del tartufo e del cinghiale". Due week end, 15 e 16 ottobre e 22 e 23, per gustare le specialità del territorio fra opere d'arte e palazzi storici.

A cominciare dalla Taverna del Monastero, l'ampia sala ricavata dal Comune all'interno dell'antico monastero situato nel centro storico di Calvi. Lì le cuoche della Pro Loco, organizzatrice dell'evento, prepareranno i piatti a base di cinghiale e tarfuto.

Si prosegue al Museo del Monastero delle Orsoline situato all'interno di Palazzo Ferrini al cui interno è ospitata una delle collezioni di opere d'arte più prestigiose del comprensorio.

Fra vicoli e piazzette invece, fanno mostra di sè i murales, veri e propri affreschi a tema natalizio, realizzati nei decenni da grandi artisti.

Aperto anche il Presepe monumentale, situato all'interno dell'antica sede della Confraternita di Sant'Antonio (accanto alla chiesa di Santa Brigida in piazza Mazzini). Più di trenta statue, in terracotta policroma, a grandezza naturale realizzate, a cavallo fra il 1541 ed il 1546, dai fratelli abruzzesi Giacomo e Raffaele da Montereale.

Domenica 16 ottobre raduno di Vespe Piaggio. L'appuntamento è per le 10 in piazza Mazzini dove i partecipanti potranno iscriversi a "Bruschetta in Vespa", organizzato dall'Oleificio La Corte. Dopo un giro panoramico i vespisti si fermeranno a pranzo nella taverna prima di recarsi presso l'antico oleificio dove visiteranno gli impianti e potranno degustare le specialità locali.

Per tutte le informazioni: Segreteria Organizzativa 335.5417332 - 333.5415072 - prolococalvi@libero.it