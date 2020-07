Calvi dell'Umbria, inaugurato il nuovo punto di informazioni turistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALVI DELL'UMBRIA - Ha aperto i battenti sabato scorso il nuovo punto informazioni turistiche in piazza Mazzini. A comunicarlo è l’Amministrazione Comunale che ha presentato le caratteristiche logistiche e organizzative della struttura.La nuova sede è dotata di una postazione multimediale per l’operatore e di uno schermo dove scorrono varie immagini e filmati e in cui viene narrata la storia di Calvi e dei luoghi e i monumenti da visitare. Il punto informazioni turistiche - spiegano dal Comune- è un servizio essenziale per il territorio ed è ubicato in una posizione strategica, agevole e visibile per poter accogliere i turisti e gli affezionati visitatori del paese".Per info turistiche si può anche contattare il 3339615741 che fornirà dettagli anche sugli eventi in programma, a partire dal Calvi Festival (1 agosto-5settembre). L’orario di apertura al pubblico del punto informazioni turistiche è tutti i giorni dalle 10 alle 13, mentre nel pomeriggio la sede sarà aperta un’ora prima degli spettacoli in programmazione al Calvi Festival e si potranno effettuare direttamente le prenotazioni obbligatorie per accedere agli eventi.