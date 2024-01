Calvi dell'Umbria, San Gemini e Amelia: via a Teatrinsieme, stagione di prosa itinerante

CALVI DELL'UMBRIA Via a "Teatrinsieme" rassegna itinerante di spettacoli di prosa. L'appuntamento è al teatro del Monastero di Calvi dell'Umbria dove saranno messi in scena tre spettacoli e cinque repliche.

Un cartellone promosso da Magazzini Artistici, su direzione di Francesco Verdinelli e Germano Rubbi, realizzato in collaborazione con il comune di Calvi dell'Umbria, il comune di San Gemini e il comune di Amelia, con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni.

Ad aprire il sipario il 27 gennaio alle 17 sarà "Guanti bianchi" di Edoardo Erba, liberamente ispirato a "L'arte spiegata ai ragazzi" di Paola Guagliumi, diretto e interpretato da Paolo Triestino.

Antonio ha passato la vita a trasportare opere d’arte, e anche se non ha studiato, ha finito per capirle meglio dei professori.

Raccontando del suo mestiere, con un linguaggio rozzo, comico ma intelligente, prende per mano il pubblico e lo fa viaggiare attraverso due millenni di capolavori. Parla soprattutto per i ragazzi del suo paese, spettatori indifferenti di un delitto infame. È convinto che, per rimanere umani, abbiano bisogno prima di tutto di capire cos’è la bellezza.

Il 24 marzo, lo spettacolo sarà anche al teatro comunale di San Gemini.

In cartellone anche "Sempre fiori, mai un fioraio" di e con Pino Strabioli (25 febbraio al teatro del Monastero di Calvi dell’Umbria) e "B-Sides... (Inoltre)" scritto e diretto da Germano Rubbi (26 aprile al teatro comunale di San Gemini e 28 aprile a palazzo Petrignani di Amelia).



La stagione è realizzata grazie ai fondi del bando "Eventi musicali e teatrali stagione 2022/2023" della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni.

Prenotazioni: 327 8184788