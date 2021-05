C'è il derby Ternana-Perugia, scattano restrizioni e divieti alla viabilità e alla sosta sin dalla mattina

Divieto di sosta dalle ore 10, divieto di circolazione e accesso da mezzogiorno. In occasione del derby di calcio tra Ternana e Perugia per assegnare la Supercoppa di Lega Pro, in programma alle ore 15 di sabato 22 maggio allo stadio Liberati di Terni, nonostante la disputa della gara a porte chiuse arrivano comunque provvedimenti di restrizione per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico prima, durante e dopo la partita. Prefettura, questura e Comune di Terni, attraverso il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza presieduto dal prefetto Emilio Dario Sensi, hanno concordato i provvedimenti da mettere in atto, tutti legati alla giornata di sabato 22 maggio. Dalle ore 10 alle 18 il divieto di circolazione e di sosta su entrambi i lati lungo via Pettini, compresa l'area di parcheggio dietro alla Curva Nord in via San Martino. Si fa eccezione, nel transito, solo ai residenti. Inoltre, chiusura al traffico, sia veicolare che pedonale, dalle ore 12 alle 18, in viale dello Stadio e via Bramante, sempre con l'accesso assicurato ai residenti delle zone interessate. Le misure in questione sono state concordate ed emanate al termine di una riunione avvenuta nella mattinata di venerdì 21 maggio.

