Lunedì 22 Gennaio 2024, 07:00

PERUGIA - Buche e marciapiedi ko, tornano le segnalazioni di protesta da parte dei cittadini. E arrivano da quattro zone della città. Dal centro alla prima periferia. «I marciapiede in via Pascoli sono in condizioni inaccettabili - racconta un lettore -. Ed è ancora più inaccettabile che questa situazione del genere si verifichi davanti alle facoltà universitarie, davanti a punti di incontro importantissimi per la città e per gli studenti».

Altro giro, altra segnalazione. Siamo a Prepo e la rabbia aumenta parallelamente allo scoprirsi di altre buche. «La situazione peggiora in continuazione - racconta un residente -. Ho letto che l’assessore Numerini ha previsto per inizio anno un piano di interventi lungo le strade a cominciare proprio da questa zona: mi auguro che davvero si intervenga il più velocemente possibile, perché ormai ci sono crateri. Fatevi un giro in via del Gioco, via Populonia ma anche lungo via dell’Acacia e poi ne riparliamo. L’altro giorno sono andato a camminare, sono rimasto scioccato da quanto siano grandi queste buche: ecco le foto, ci sono entrato dentro con entrambi i piedi. Mi auguro e ci auguriamo che davvero prima possibile si possa intervenire, come annunciato».

Da Prepo alla zona della stazione Fontivegge c’è una via Settevalli oggetto di vari rattoppi negli ultimi tempi. E intorno alla stazione monta la protesta di alcuni residenti per lo stato dei marciapiede. «Vorremmo far presente al responsabile del settore competente, il disdicevole e pericoloso stato del marciapiede che costeggia a salire, la centrale Enel in via Campo di Marte. Ricordiamo che già in passato avevamo evidenziato la situazione senza ottenere risposta» dice Giulietto Albioni attraverso la pagina social “Progetto Fontivegge”.

Ed eccoci a Castel del Piano. Dove anche attraverso i social network i residenti segnalano buche notevoli nella zona soprattutto di via Sperello Aureli ma anche in quella di via Luciani. «Chiamarla strada è uno sproloquio - dice un abitante della frazione cittadina - l’unica definizione che mi viene in mente è quella di mulattiera. Ho fatto foto e l’ho inviate via Pec al Comune per dare conto della situazione».