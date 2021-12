Brunetta in visita a Norcia: «Spero nel super green pass per tutti i lavoratori»

PERUGIA - «Aspiro al Super Green pass per tutto il mondo del lavoro e quindi alla vaccinazione obbligatoria per tutti i lavoratori privati, pubblici e autonomi», a dirlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, nel pomeriggio in visita a Norcia. «Credo che ci arriveremo presto, così che si possano vaccinare altri 2-3 milioni di persone che, oltre alla loro individualità, devono pensare anche alla sicurezza degli altri», ha aggiunto il ministro.

Quasi contemporaneamente, la presidente della Regione Donatella Tesei ha annunciato che in Umbria stanno prendendo servizio altri 50 tracciatori per seguire la nuova fase Covid. «Non rispondano al vero le notizie della diminuzione dei tracciatori - ha spiegato Tesei in consiglio regionale, rispondendo alle critiche dell'opposizione -

le nuove disposizioni che sono state fornite dalla sanità regionale spiegano con chiarezza le procedure da seguire, ma i numeri straordinari dati dalla propagazione della variante Omicron stanno comportando delle innegabili difficoltà, soprattutto nel tracciamento dei contatti dei positivi. Una situazione che però sta riguardando tutto il Paese».