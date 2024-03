Stilista ternano trovato morto a Milano, dolore in città per la scomparsa di Bernardo La Guardia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sta destando profonda commozione la notizia della morte di Bernardo La Guardia, il 32enne ternano trovato privo di vita ieri sera nella sua abitazione di Milano. Giovane talento della moda, da tempo aveva lasciato la città di Terni, per seguire la sua passione per la sartoria. Dopo un primo passaggio a Roma, il capoluogo lombardo lo aveva accolto. La precisione e la ricerca della qualità nelle sue produzioni sartoriali lo avevano fatto apprezzare tanto da arrivare ad aprire un suo atelier. Un'eccellenza dell'alta sartoria italiana, con una carriera e una vita brillante davanti, stroncata da un destino beffardo. Domenica amici e familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Il giovane da ore non rispondeva al telefono e per questo è stato dato l'allarme. Quando i vigili del fuoco sono entrati nel suo appartamento lo hanno trovato privo di vita. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. La sua morte lascia nello sconforto quanti lo conoscevano tra cui tanti ternani che lo ricordano quando ancora era bambino. La sua famiglia, che ha sempre fatto della riservatezza il suo stile di vita, si è chiusa nel suo profondo dolore. A lei le condoglianze e l'abbraccio della città.