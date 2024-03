Bernardo La Guardia, sarto dell'alta moda morto a 32 anni: stroncato da un malore improvviso in casa a Milano

Terni sotto choc per la drammatica notizia che arriva da Milano. In tanti, in città, piangono in queste ore la scomparsa di Bernardo La Guardia, il sarto ternano di 32 anni trovato privo di vita domenica sera nella sua abitazione di Milano. Amici e familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Il giovane da ore non rispondeva al telefono e per questo è stato dato l'allarme. Quando i vigili del fuoco sono entrati nel suo appartamento lo hanno trovato privo di vita: inutile ogni soccorso. Stando a quanto riferito dai sanitari, un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. Nonostante avesse lasciato da tempo Terni, la sua città natale, qui era rimasta la sua famiglia, i suoi amici e anche diversi clienti.

Chi era Bernardo La Guardia

La sua passione per la sartoria si era manifestata già una decina d'anni fa quando molto giovane aveva mosso i primi passi di questo mestiere presso i fratelli Del Tosto, un nome che ha fatto la storia della sartoria da uomo locale.

In via Roma Bernardo La Guardia aveva aperto il suo primo laboratorio sartoriale.

La precisione e la ricerca della qualità sono stati da sempre gli elementi distintivi della sua produzione. Nel 2017 aveva lasciato Terni per Roma. Qui insieme a un socio aveva aperto una boutique che però aveva lasciato nel 2019 quando si era trasferito a Milano. Il suo talento non era passato inosservato nel capoluogo lombardo. La Sartoria Esthés lo aveva voluto come "maestro sarto".

Bernardo La Guardia era un'eccellenza dell'alta sartoria italiana, con una carriera e una vita brillante davanti, stroncata da un destino beffardo. La sua morte lascia nello sconforto quanti lo conoscevano.

Per qualche amico e cliente ternano continuava a realizzare capi d'abbigliamento. Ora in tanti non riescono a capacitarsi di questa tragedia così assurda. Figlio unico, la sua famiglia, che ha sempre fatto della riservatezza il suo stile di vita, si è chiusa nel profondo dolore.