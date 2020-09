TERNI In evidente stato di alterazione un giovane ternano di 27 anni è entrato in un bar di via del Centenario inveendo e sferrando un violento pugno alla giovane barista per poi spaccare alcune bottiglie, scagliando in aria anche alcuni tavolini bar. Un cliente del bar ha cercato di fermarlo chiamando i carabinieri che lo hanno poi bloccato con fatica e portato in caserma, dove è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento e minacce Per la ragazza tanta paura e una prognosi di una ventina di giorni per il pugno ricevuto, mentre il ternano è stato portato in tribunale dove c'è stata la convalida dell'arresto con l'obbligo di firma in caserma in attesa del processo che avverrà nei prossi giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA