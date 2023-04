Venerdì 7 Aprile 2023, 07:28

Tra la sfida di Brescia che può valere le ambizioni di una stagione, fino a possibili nuovi sviluppi per l'ingresso in società del socio di minoranza con cui Unicusano ha già un accordo. Pasqua, Pasquetta e poi i giorni successivi alla festa. Un periodo intenso, in casa rossoverde, sia per la squadra che per la società. La Pasqua, la squadra e lo staff tecnico, se la fanno insieme, in ritiro, in Toscana, per preparare al meglio la trasferta al Rigamonti. Stessa decisione di una settimana prima, con la preparazione a Coverciano della trasferta di Ferrara. Stavolta, però, Coverciano è chiuso per la festività pasquale a si vira su Tirrenia, sui campi che avevano già ospitato i rossoverdi nel pre-ritiro dell'estate 2021. Tutto pronto per mettere a punto gli ultimi dettagli e per affrontare al meglio un avversario bisognoso di punti per tirarsi fuori dal'ultimo posto in classifica e, per questo, difficile da affrontare. In casa rossoverde, però, c'è fame di vittoria, dopo l'occasione mancata a Ferrara. E c'è un Cristiano Lucarelli che già dopo la partita del Mazza ha avvertito i suoi, con un eloquente: «Aspetto, adesso, i primi minuti della partita di Brescia per vedere cosa faremo». Rispetto a Ferrara, Lucarelli può contare su un Andrea Favilli in attacco che sta ancora meglio rispetto alla settimana scorsa e anche su un recuperato Marino Defendi. Tutto da vedere, ancora, per Luca Giringhelli, il quale dopo le prime due sedute di allenamento settimanali in gruppo ha lavorato a parte alla terza. C'è anche da valutare la condizione di Davide Agazzi. Il centrocampista ha lavorato sempre in modo differenziato per un fastidio muscolare ai flessori e c'è da vedere se sarà recuperabile oppure no. Lunedì si gioca Brescia-Ternana nel pomeriggio, per una Pasquetta tutta dedicata alla serie B. Poi, da martedì, le attenzioni potrebbero tornare sulle vicende societarie e sull'ingresso di un nuovo socio di minoranza, già individuato e con il quale è stato raggiunto lunedì un accordo di massima. Un soggetto imprenditoriale che opera tra Roma e Frosinone, secondo i primi indizi. Questo soggetto, c'è. E' pronto a entrare probabilmente al 10% (almeno, all'inizio), per immettere tre milioni di euro. Potrebbe avere una delega per seguire da vicino e direttamente i pagamenti degli stipendi dei calciatori e dei tesserati (solo i loro, non quelli di impiegati e altri dipendenti). Presidenza e vicepresidenza restano invariate. A inizio settimana, il presidente Stefano Bandecchi aveva parlato di un possibile ingresso entro la fine della stagione. Invece, la cosa potrebbe avvenire già la prossima settimana. Tutto sta a vedere cosa si deciderà in un nuovo incontro, operativo, che le parti avranno tra martedì e mercoledì. Nessuna notizia, invece, dal secondo gruppo con il quale Unicusano è in contatto. Ma al momento non sarebbe più interessato.