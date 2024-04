Martedì 2 Aprile 2024, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 17:45

PERUGIA - Sorpresi a rubare a 9 e 11 anni. Due bambini, a quanto si apprende di origini rom, che in un giorno hanno commesso almeno due furti. E che dopo essere stati denunciati sono chiaramente già in libertà. Nel giorno di Pasquetta seguito di segnalazione di furto in atto in via Magno Magnini, il personale della Polizia di Stato di Perugia ha rintracciato e denunciato due minorenni, trovati in possesso di refurtiva e, uno di loro, anche di oggetti atti allo scasso.

La segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo è arrivata da un cittadino che ha notato uno dei due giovani – classe 2012, con precedenti per furto - entrare all’interno di un’abitazione e l’altro – una bambina classe 2015 – rimanere fuori a fare il “palo”. I poliziotti, giunti sul posto, dopo aver bloccato la bambina, hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca dell’11enne che, sorpreso poco dopo all’interno dell’abitazione, con uno scatto repentino, si è dato alla fuga.Inseguito dagli agenti, è stato ritrovato nei pressi del parco Chico Mendez.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso – all’interno di uno zaino in suo possesso – di gioielli, un orologio, un rasoio elettrico e articoli di bigiotteria provento di furto. Il giovane, inoltre, è stato trovato in possesso anche di quattro cacciaviti e alcune lastre in plastica, verosimilmente utilizzati per forzare le serrature.

Dopo essere stati portati in questura per gli accertamenti di rito, è emerso che i due minori erano gli autori anche di un altro furto in appartamento, avvenuto quella stessa mattina in uno stabile in via Enrico Fermi. Per questi motivi, gli agenti li hanno entrambi denunciati per furto aggravato continuato in concorso; l’11enne, inoltre, è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.