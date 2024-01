Avigliano Umbro, inizia il carnevale storico. Le maschere umbre in tournee da Montecastrilli a Verona

AVIGLIANO UMBRO Si apre domani, 20 gennaio, il carnevale storico di Avigliano Umbro. Tre le uscite delle Maschere Umbre della Commedia dell'arte protagoniste indiscusse della manifestazione.

Rosalinda, Nasotorto, Nasoacciaccato e Chicchirichella, riscoperte da Oliviero Piacenti e Paola Contili da un’antica filastrocca tramandata oralmente, ufficialmente adottate dal Consiglio comunale di Avigliano Umbro nel 2015.

Quattro personaggi che hanno qualcosa in comune con i territori circostanti.

Nel dialetto e nei modi di dire, nella gastronomia e nelle produzioni locali.

Si inizia il 20 gennaio con lo spettacolo delle Maschere Umbre ospiti all'Oratorio di Montecastrilli, si prosegue il 4 febbraio con la rievocazione storica del Seicento Vicis in piazza Piave ad Avigliano Umbro col corteo storico in onore della famiglia Vici e lo spettacolo delle Maschere Umbre accompagnato da cantastorie e affabulatori per bambini e ragazzi.



L'8 febbraio invece, le Maschere Umbre saranno ospiti del carnevale di Verona.

Parallelamente, prosegue il concorso gastronomico virtuale "Il tuo dolce di carnevale 2024" con la presentazione l’8 febbraio, in occasione di giovedì grasso, della ricetta del dolce Chiccirichella, creato dalla maestra pasticcera Rita Mancini.

Il 13 febbraio martedì grasso per il premio creatività Oliviero Piacenti 2024 intrattenimento nella biblioteca comunale di Avigliano Umbro con gli spettacoli dei ragazzi delle scuole sul tema "Rifiuto la Guerra" e poi tutti in piazza Piave col "Pippinaccio! Grande e piccoli uniti contro la Guerra..." giornate di divertimento ma anche di solidarietà e coesione sociale.



Il Laboratorio del Paesaggio Presidente Paola Venturi Direttore Artistico Paola Contili Il Trionfo del Carnevale – Seicento Vicis - Èquipe di progetto Ideazione e direzione artistica: Paola Contili Progettazione e grafica: Paola Contili Assistenti alla scenografia: Anna D’Ubaldi - Massimo Alajmo - Maurizio Penconi - Andrea Piacenti Organizzazione Coordinamento e Controllo.



Contatti: Paola Venturi 339 1179660

Per maggiori informazioni consultare i siti www.maschereumbre.it www.illaboratoriodelpaesaggio.it

e-mail: illaboratoriodelpaesaggio@gmail.com