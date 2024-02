Avigliano Umbro, il Carnevale è pronto a scendere in piazza

AVIGLIANO UMBRO Torna in piazza il carnevale, "Festa di magia e gioia". L'appuntamento è per l'11 febbraio in piazza Piave, dove alle 15 si muoverà il corteo di maschere.

«L'intera comunità - spiega Mirko Venturi presidente della Proloco - è invitata a partecipare a questo gioioso momento di condivisione, dove la fantasia e la creatività saranno protagoniste assolute. I nostri piccoli cittadini avranno l'opportunità di immergersi in un mondo incantato, popolato da spettacoli sorprendenti, personaggi magici, e sputafuoco pronti a stupire e divertire grandi e piccini. I rioni si animeranno con le maschere colorate e allegre dei partecipanti, creando un'atmosfera unica e indimenticabile. Sarà un'occasione per vivere insieme momenti di gioia e spensieratezza, celebrando la tradizione del Carnevale con il calore e l'entusiasmo che contraddistinguono la nostra comunità».