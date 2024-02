Narni, doppio appuntamento con il Carnevale. Tornano in piazza gli scherzi e le maschere

NARNI Doppio appuntamento con il "Carnevale Narnese". Giovedì 8 febbraio e martedì 13, ultimo giorno di Carnevale. Una tradizione molto sentita all'interno della comunità, che l'amministrazione comunale insieme ad alcune associazioni continua a portare avanti.

Si inzia il pomeriggio di giovedì 8 febbraio, al Pala Avis di Narni Scalo. A partire dalle 15 è previsto il raduno delle maschere, durante il quale oltre a balli e musica, sarà protagonista la magia di Boom show.

Martedì 13 febbraio sempre alle 15, la festa, come da tradizione, si sposta nel centro storico di Narni. Appuntamento in piazza dei Priori con una festa che coinvolgerà anche mamme, papà, parenti e chiunque voglia divertirsi. Format come da tradizione: raduno delle maschere, suoni, giochi e balli animati.

Nel corso del pomeriggio si svolgerà la premiazione del concorso per il miglior manifesto del Carnevale Narnese, il progetto che ogni anno vede impegnati gli studenti e le studentesse delle scuole primarie del territorio.

In caso di maltempo, l'evento si svolgerà sotto la Loggia degli Scolopi.

Per entrambe le date di giovedì 8 e martedì 13 febbraio sarà attivato un servizio navetta gratuito da Narni centro a Narni Scalo e da Narni Scalo a Narni centro, dalle 15 alle 18.

Prima partenza prevista per giovedì 8 febbraio quella dal piazzale del Suffragio alle 15; prima partenza prevista per martedì 13 febbraio allo stesso orario da piazza De Sica a Narni Scalo.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0744.747277 o il canale Whatsapp 333.4844863