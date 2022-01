Assisi, a negozio riceve i clienti senza Green pass: multa e locale chiuso per 3 giorni

ASSISI Dopo la chiusura di un bar nei giorni scorsi e visto il notevole afflusso di turisti, gli agenti del Commissariato hanno potenziato le attività di monitoraggio delle attività commerciali e dei luoghi in cui si registra una maggiore presenza di visitatori. Nella mattina di ieri, gli agenti hanno effettuato un controllo di un negozio e hanno chiesto, alla persona addetta al servizio dei clienti, di mostrare il Green pass. L’uomo era sprovvisto della necessaria certificazione vaccinale e l’ultimo tampone era stato effettuato settimane precedenti. All’esito dei controlli e rilevato l’elevato rischio di contagio per i clienti, i poliziotti hanno multato l'addetto di 400 euro e hanno proceduto, in via cautelare, alla chiusura provvisoria del negozio per 3 giorni.