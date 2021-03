Assisi, rubano una ruspa e danno l'assalto a una gioielleria, ma la saracinesca resiste

ASSISI - Rubano una ruspa in un cantiere vicino e danno l'assalto alla goielleria che oggi averbbe dovuto aprire oggi al centro commerciale Le Cave di Santa Maria degli Angeli. Ma l'allarme ha messo in fuga i ladri che avevano avuto difficoltà ad abbattere la saracinesca. Il colpo è stato tentato qualche minuto dopo la mezzanotte. Sull'assalto indagano i carabinieri della Compagnia di Assisi. Al vaglio le telecamare della zona per cercare una fotogramma in grado di inchiodare i ladri. I danni al negozio sono ingentissimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA