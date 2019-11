ARRONE (Terni) - Non è passata inosservata all'oleificio Bartolini di Arrone la presenza dell'ammiraglio americano James Foggo, comandante delle Forze navali degli Stati Uniti in Europa con base a Napoli. Nel borgo ternano della Valnerina, si festeggiava la seconda edizione della manifestazione “Amor d’olio” . L'ammiraglio ha apprezzato non solo l'olio ma anche le altre prelibatezze dei prodotti tipici della Valnerina, tra cui il vino novello, imbottigliato proprio in questo periodo.

Dopo aver effettuato qualche selfie, James Foggo è ripartito con la scorta.