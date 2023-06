Anche Terni celebra San Pietro: festa grande con l'ostensione della reliquia del sangue

TERNI - Festa grande per San Pietro. La parrocchia festeggia il patrono dal 26 al 29 giugno, con diverse cerimonie e con l’ostensione della preziosa reliquia del sangue di San Pietro.

Il 28 giugno, anniversario della della dedicazione dell’altare della chiesa ore 17 si terrà il rosario, mentre per le ore 21 sarà organizzata una processione con la statua del Santo lungo le strade del centro di Terni. Questo l'itinerario: piazza San Pietro, via Manassei, via Garibaldi, ponte Garibaldi, via Campofregoso (sosta presso il Belvedere 13 giugno), via Carrara, via della Biblioteca, corso Vecchio, piazza San Pietro. I residenti sono pregati di esporre drappi e ceri accesi alle finestre, durante la processione

Giovedì 29 giugno, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, alle ore 18 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal monsignor Francesco Antonio Soddu vescovo di Terni Narni ed Amelia. «Il giorno della festa -si legge in una nota- grazie al vincolo spirituale con la basilica di San Pietro in Roma, è possibile lucrare l’indulgenza plenaria».