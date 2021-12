Il Capodanno a Terni più forte del Covid: si farà anche con (eventuali) restrizioni

TERNI – Il concerto di Capodanno di Raiuno si farà a Terni, con o senza pubblico. “L’anno che verrà” sarà trasmesso la sera di San Silvestro dal mega palco allestito all’interno dell’ Ast. E raggiungerà milioni di italiani. «Un’opportunità di rilancio del territorio importante: Terni, con i suoi borghi e la sua Cascata, sarà la vera protagonista». L’assessore agli eventi e allo sviluppo economico del Comune di Terni, Stefano Fatale, ha partecipato, la mattina del 21 dicembre, alla riunione convocata dal Questore per valutare l’impatto delle misure anti Covid sugli eventi pubblici e nello specifico sull’evento del capodanno Rai a Terni.

«Insieme ai rappresentanti della Rai, dell’Aazienda Usl Umbria 2 e delle Forze dell’Ordine – dichiara l’assessore Fatale - abbiamo preso atto che la situazione della pandemia è in evoluzione anche nel nostro territorio. Per quel che riguarda la presenza di pubblico allo spettacolo organizzato in acciaieria, continuiamo a lavorare per assicurare la capienza massima, ma non possiamo avere alcun tipo di certezza prima di conoscere le decisioni del Governo annunciate per i prossimi giorni».

«A fronte di questo quadro – conclude l’assessore Stefano Fatale – anche la distribuzione degli ingressi allo spettacolo tramite circuiti on line, non potrà comunque avvenire prima del 27 dicembre, quando la situazione sarà più chiara». Con la pandemia ancora in corso, insomma, tutto può succedere. Non è escluso che il numero degli spettatori venga ridotto o addirittura azzerato. C’è attesa in città per l’arrivo del cast stellare di RaiUno. Giovedì 30 Amadeus in persona svelerà i nomi degli ospiti che soggiorneranno a Terni per una o due notti. E che andranno a caccia dei ristoranti più caratteristici del territorio, che si concederanno una passeggiata nelle vie dello shopping e che si lasceranno fotografare davanti alla statua che Mark Kostabi ha regalato alla città degli innamorati. L’opera dell’artista Pop statunitense, nominato ambasciatore di San Valentino nel mondo, è stata posizionata in Largo Villa Glori per ricordare a tutti che la capitale dell’acciaio è anche la capitale dell’amore eterno.

