Amelia, solidarietà all'Ucraina, scende in campo l'Ordine di Malta. Partita la raccolta di medicinali e coperte

AMELIA Gruppo Cisom Terni-Amelia, in campo per l'Ucraina. Partita la raccolta di beni primari che nelle prossime settimane partiranno alla volta delle zone di guerra dove i colleghi del Malteser Ucraina ha allestito rifugi di emergenza, letti e cucine da campo. Un'operazione in coordinamento sul territorio con il Comune di Amelia che chiama a raccolta quanti volessero donare. «Nel giro di poche ore abbiamo ricevuto tantissime cose -ha commentato Graziella Fabrizi - tanto che la tenda pneumatica che abbiamo allestito è quasi piena. Tutto il materiale raccolto- spiega- in coordinamento con la nostra sede di Roma, nei prossimi giorni sarà inviato a Milano da dove partirà alla volta dell'Ucraina».

Come e cosa donare

Da oggi, giovedì 3 marzo, è possibile conferire coperte pesanti (nuove o usate sterilizzate e confezionate), sacchi a pelo (nuovi o usati sterilizzati e confezionati), abbigliamento invernale per uomo/donna/bambini (nuovi o usati sterilizzati e confezionati), intimo uomo/donna/bambini (solo nuovo), alimenti a lunga conservazione (in confezioni sigillate non fragili e con scadenza minima di un anno), prodotti per l’igiene e cura personale (in confezioni sigillate non fragili), farmaci (senza particolari esigenze di conservazione e trasporto e a lunga scadenza, tipo. antipiretici, antidolorifici, bende, bende oculari, garze, cerotti, disinfettanti, colliri e pomate).

Quando donare

E’ possibile consegnare gli aiuti oggi, domani e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e, dal 7 marzo, il lunedì, mercoledì e venerdì negli stessi orari, nei locali del Cisom, in strada di Rivetta.

Info: 333 3789454 (Cisom)- 0744 976250 (COC)